В Эстонии беспилотник врезался в трубу электростанции

В Эстонии зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, который врезался в дымовую трубу электростанции в городе Аувере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал эстонского гостелерадио ERR.
Инцидент произошел в ночь на среду, в 03:43 по местному времени (04:43 мск). По данным местных правоохранительных органов, в результате столкновения электростанция существенных повреждений не получила, пострадавших нет.
Ранее власти Литвы подтвердили, что в ночь на понедельник на территории республики разбился дрон, запущенный с территории Украины.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сегодня за время действия режима воздушной опасности над регионом было ликвидировано 56 беспилотников.