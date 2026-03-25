Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эстонии беспилотник врезался в трубу электростанции

Эстонское телевидение проинформировало о дроне, врезавшемся в трубу электростанции. Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал об отражении массированного налета БПЛА на регион.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Эстонии зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, который врезался в дымовую трубу электростанции в городе Аувере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал эстонского гостелерадио ERR.

Инцидент произошел в ночь на среду, в 03:43 по местному времени (04:43 мск). По данным местных правоохранительных органов, в результате столкновения электростанция существенных повреждений не получила, пострадавших нет.

Ранее власти Литвы подтвердили, что в ночь на понедельник на территории республики разбился дрон, запущенный с территории Украины.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сегодня за время действия режима воздушной опасности над регионом было ликвидировано 56 беспилотников.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
