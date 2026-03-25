Глава Кронштадтского района Петербурга сообщил о последствиях атаки БПЛА

«Сегодня в 6:15 утра была отражена атака беспилотного летательного аппарата силами противовоздушной обороны. Вследствие этого пострадало несколько жилых домов. Самое главное, жертв и пострадавших нет. Нанесены незначительные повреждения оконным проемам, разбиты стекла — порядка 80 оконных рам. И пострадало порядка 16−18 автомобилей», — рассказал чиновник.
По его словам, сейчас идет подсчет ущерба. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Евгений Разумишкин оперативно на месте провели заседание городского штаба по ликвидации последствий ЧП, осмотрели территорию, поговорили с жителями.
В 50 метрах от места происшествия, в БКЦ «Батискаф», организован пункт обогрева с горячим питанием, там же идет регистрация жителей, понесших ущерб в результате ЧП.
В настоящее время жилищные службы Кронштадта занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА, добавил Андрей Кононов. «Вся необходимая помощь уже оказывается. Мы понимаем кто, какие квартиры и что пострадало», — сказал он.
