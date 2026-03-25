Жильцы поврежденных взрывом домов в Севастополе получат выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Жильцы поврежденных взрывом домов в Севастополе получат материальную помощь за потерю особо ценных вещей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По поводу утраченных вещей будет организована оценка и выдача материальной помощи, которая должна компенсировать потерю особо ценных вещей», — сказал Развожаев журналистам.

В ночь на вторник в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. В результате погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте от 12 до 23 лет находятся в больнице с различными травмами. В среду СК сообщил, что при взрыве также погиб 20-летний юноша, который числился без вести пропавшим. Кроме того, взрывной волной повреждены квартиры стоящего рядом дома. Возбуждено уголовное дело. По данным Развожаева, версия взрыва бытового газа исключена. В регионе введен режим ЧС.