Жильцы поврежденных взрывом домов в Севастополе получат выплаты

В ночь на вторник в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. В результате погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте от 12 до 23 лет находятся в больнице с различными травмами. В среду СК сообщил, что при взрыве также погиб 20-летний юноша, который числился без вести пропавшим. Кроме того, взрывной волной повреждены квартиры стоящего рядом дома. Возбуждено уголовное дело. По данным Развожаева, версия взрыва бытового газа исключена. В регионе введен режим ЧС.