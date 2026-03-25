В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетнюю балерину из Петербурга Росгвардия отвезла в полицию, когда девочка покупала сладости ночью в магазине без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу и Ленобласти.
«Сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой 11-летней петербурженке, которая поздней ночью в одиночку отправилась в магазин, чтобы купить себе сладости», — сообщает пресс-служба.
В Росгвардии уточнили, что в 2.20 мск наряд вневедомственной охраны прибыл к сетевому круглосуточному супермаркету в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что работники торговой точки волновались за безопасность девочки, которая поздней ночью без сопровождения взрослых пришла в магазин за покупками.
«Росгвардейцы приняли решение отвезти ребенка в 78-й отдел полиции, чтобы вызвать туда её родителей. По дороге школьница рассказала, что занимается балетом, из-за чего ей запретили есть сладкое. Дождавшись, когда мама уснет, она взяла её банковскую карту, а затем отправилась на поиски сладостей», — добавили в пресс-службе.
Наряд Росгвардии передал ребёнка полицейским, после чего правоохранители смогли связаться с ее матерью и сообщить о произошедшем и о местонахождении дочери. Женщина, для которой эти известия стали шоком, сразу же приехала в отдел полиции, где ей передали дочку вместе с купленными ею сладостями.