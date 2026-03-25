Экс-глава Курской области Смирнов обвинил Старовойта в получении «откатов»

Алексей Смирнов, занимавший должность губернатора Курской области, заявил о том, что Роман Старовойт, его предшественник на этом посту и экс-глава Министерства транспорта, получал «откаты» на десятки миллионов рублей. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе региональных судов.