Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Курской области Смирнов обвинил Старовойта в получении «откатов»

Алексей Смирнов, занимавший должность губернатора Курской области, заявил о том, что Роман Старовойт, его предшественник на этом посту и экс-глава Министерства транспорта, получал «откаты» на десятки миллионов рублей. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе региональных судов.

— Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему, полученных Старовойтом в качестве «откатов», десятках миллионов рублей. Следующее судебное заседание назначено на завтра, 26 марта, — передает Telegram-канал объединенной пресс-службы курских судов.

Старовойт возглавлял Курскую область до Смирнова на протяжении шести лет. После отставки с поста губернатора он стал министром транспорта в правительстве. В сентябре 2025 года он совершил самоубийство.

Еще в середине февраля Ленинский районный суд Курска продлил экс-замгубернатора региона Алексею Дедову меру пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца. Бывший чиновник обвиняется в получении взяток.

По данным следствия, Дедов вместе со Смирновым получил взятку в размере свыше 12,9 миллиона рублей. Эти деньги бывшим чиновникам передали сотрудники компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000».

Их также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Так, в конце января этого года Дедов в суде заявил, что передавал деньги, полученные от экс-депутата облдумы Максима Васильева, Алексею Смирнову.

