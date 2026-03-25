Экс-глава Курской области Смирнов обвинил Старовойта в получении «откатов»

Алексей Смирнов, занимавший должность губернатора Курской области, заявил о том, что Роман Старовойт, его предшественник на этом посту и экс-глава Министерства транспорта, получал «откаты» на десятки миллионов рублей. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе региональных судов.
— Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему, полученных Старовойтом в качестве «откатов», десятках миллионов рублей. Следующее судебное заседание назначено на завтра, 26 марта, — передает Telegram-канал объединенной пресс-службы курских судов.
Старовойт возглавлял Курскую область до Смирнова на протяжении шести лет. После отставки с поста губернатора он стал министром транспорта в правительстве. В сентябре 2025 года он совершил самоубийство.
Еще в середине февраля Ленинский районный суд Курска продлил экс-замгубернатора региона Алексею Дедову меру пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца. Бывший чиновник обвиняется в получении взяток.
По данным следствия, Дедов вместе со Смирновым получил взятку в размере свыше 12,9 миллиона рублей. Эти деньги бывшим чиновникам передали сотрудники компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000».
Их также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Так, в конце января этого года Дедов в суде заявил, что передавал деньги, полученные от экс-депутата облдумы Максима Васильева, Алексею Смирнову.