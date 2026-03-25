11-летняя балерина сбежала из дома в Петербурге ради конфет

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли вернуть домой 11-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая глубокой ночью отправилась в магазин за запрещенными ей лакомствами. Инцидент произошел в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте.
«Наряд вневедомственной охраны прибыл к сетевому круглосуточному супермаркету, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что работники торговой точки волновались за безопасность девочки, которая поздней ночью без сопровождения взрослых пришла в магазин за покупками», — сообщает Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как выяснилось в ходе беседы, школьница профессионально занимается балетом, из-за чего вынуждена соблюдать строгую диету. Воспользовавшись тем, что мать уснула, девочка взяла ее банковскую карту и самостоятельно отправилась на поиски конфет.
Росгвардейцы доставили ребенка в 78-й отдел полиции. А туда уже немедленно приехала шокированная мама и забрала дочку. Для нее все произошедшее стало полной неожиданностью.
В полиции сказали, что купленные девочкой сладости тоже передали маме.
