11-летняя балерина сбежала из дома в Петербурге ради конфет

«Наряд вневедомственной охраны прибыл к сетевому круглосуточному супермаркету, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что работники торговой точки волновались за безопасность девочки, которая поздней ночью без сопровождения взрослых пришла в магазин за покупками», — сообщает Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.