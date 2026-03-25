Бывший глава Курской области Смирнов рассказал о полученных Старовойтом откатах

Смирнов подтвердил показания о получении Старовойтом откатов на десятки миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвинил экс-главу региона Романа Старовойта в получении откатов на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

«Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему полученных Романом Старовойтом в качестве “откатов” десятках миллионов рублей», — говорится в материале.

Напомним, что тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта было найдено 7 июля 2025 года. Об этом стало известно менее чем через сутки после подписания указа о его отставке с должности.

Ранее KP.RU сообщал, что Алексея Смирнова и его заместителя заключили под стражу в феврале 2026 года. Экс-губернатору Курской области предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму в размере 20 млн рублей.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше