Бывший глава Курской области Смирнов рассказал о полученных Старовойтом откатах

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвинил экс-главу региона Романа Старовойта в получении откатов на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.
«Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему полученных Романом Старовойтом в качестве “откатов” десятках миллионов рублей», — говорится в материале.
Напомним, что тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта было найдено 7 июля 2025 года. Об этом стало известно менее чем через сутки после подписания указа о его отставке с должности.
Ранее KP.RU сообщал, что Алексея Смирнова и его заместителя заключили под стражу в феврале 2026 года. Экс-губернатору Курской области предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму в размере 20 млн рублей.