Минобороны Латвии опубликовало фото обломков «заблудившегося» дрона ВСУ

Отметим также, премьер Эстонии Кристен Михал сообщил, что в ночь на 25 марта залетевший в страну украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Аувере и взорвался. Он сообщил, что целью дрона был порт Усть-Луга в Ленинградской области, пишет «360».