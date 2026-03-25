Минобороны Латвии опубликовало фото обломков «заблудившегося» дрона ВСУ

Фотографии обломков украинского дрона, который залетел на территорию страны, распространило в Сети Минобороны Латвии.
На кадрах показаны обломки дрона, которые упали в лесополосе. Они зацепились за ветки. Также видны деревья, предположительно, поврежденные беспилотником.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что украинский беспилотник упал на территории страны, при падении дрона никто не пострадал.
Отметим также, премьер Эстонии Кристен Михал сообщил, что в ночь на 25 марта залетевший в страну украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Аувере и взорвался. Он сообщил, что целью дрона был порт Усть-Луга в Ленинградской области, пишет «360».