Минобороны Латвии опубликовало фото обломков «заблудившегося» дрона ВСУ

При падении беспилотника ВСУ никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Фотографии обломков украинского дрона, который залетел на территорию страны, распространило в Сети Минобороны Латвии.

На кадрах показаны обломки дрона, которые упали в лесополосе. Они зацепились за ветки. Также видны деревья, предположительно, поврежденные беспилотником.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что украинский беспилотник упал на территории страны, при падении дрона никто не пострадал.

Отметим также, премьер Эстонии Кристен Михал сообщил, что в ночь на 25 марта залетевший в страну украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Аувере и взорвался. Он сообщил, что целью дрона был порт Усть-Луга в Ленинградской области, пишет «360».