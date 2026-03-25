Экс-сотрудник украинских спецслужб печатал фальшивые деньги в Польше

Во Вроцлаве была пресечена деятельность группы, занимавшейся изготовлением поддельных польских злотых. Как сообщил РИА Новости представитель полиции, организатором данного преступного сообщества оказался бывший работник спецслужб Украины.
«В результате кропотливой работы была выявлена организованная преступная группа, которая занималась производством и сбытом фальшивых банкнот — польских злотых. Возглавлял эту группу бывший сотрудник украинских спецслужб», — заявили в полиции.
По его информации, при проведении следственных действий была конфискована разнообразная электронная аппаратура, а также готовый производственный комплекс для создания поддельных банкнот.
Источник добавил, что злоумышленники фальсифицировали купюры крупных номиналов — 500, 200 и 100 злотых.
Согласно предоставленным данным, по данному уголовному делу уже арестованы ряд лиц. Предполагается, что им будут назначены значительные сроки лишения свободы.