В Москве двое мужчин похитили юношу и потребовали 2 млн у его отца

В столице задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении 24-летнего молодого человека и вымогательстве крупной суммы. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
Фигуранты узнали о финансовом споре своего знакомого с отцом потерпевшего и решили на этом заработать. Они применили силу, запихнули парня в Audi A4 и вывезли в лесополосу в Подмосковье.
Там злоумышленники потребовали у отца 2 млн рублей. Однако силовики сработали оперативно — обоих задержали, прежде чем они успели получить выкуп.
Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. Следствие устанавливает возможных соучастников.
