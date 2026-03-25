Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве двое мужчин похитили юношу и потребовали 2 млн у его отца

В столице задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении 24-летнего молодого человека и вымогательстве крупной суммы. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Фигуранты узнали о финансовом споре своего знакомого с отцом потерпевшего и решили на этом заработать. Они применили силу, запихнули парня в Audi A4 и вывезли в лесополосу в Подмосковье.

Там злоумышленники потребовали у отца 2 млн рублей. Однако силовики сработали оперативно — обоих задержали, прежде чем они успели получить выкуп.

Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. Следствие устанавливает возможных соучастников.

