Росгвардейцы нашли 11-летнюю балерину, ушедшую из дома ночью за конфетами

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии вернули домой 11-летнюю балерину, которая ночью сбежала из дома, чтобы приобрести в магазине конфеты. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по городу и Ленинградской области.
В 02:20 правоохранители приехали к сетевому круглосуточному супермаркету в Пассаже на Невском проспекте, персонал которого нажал кнопку тревожной сигнализации. На месте происшествия выяснилось, что сотрудники торговой точки волновались за безопасность девочки.
— По дороге в отдел подросток, крепко сжимая пакет со своими покупками, рассказала росгвардейцам, что занимается балетом, из-за чего ей строго-настрого запретили есть сладкое. Однако она не смирилась с этим и, дождавшись, когда мама уснет, взяла ее банковскую карту, а затем отправилась на поиски сладостей, — говорится в сообщении.
Наряд Росгвардии передал девочку полицейским, после чего правоохранители сообщили ее матери о произошедшем, а также о местонахождении ребенка. Женщина сразу же приехала в отдел полиции, где ей передали дочку, сообщается на странице ведомства в соцсети VK.
