Женщина пострадала в результате новой атаки дронов ВСУ на Белгородчину

Белгородская область вновь подверглась атакам беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадала мирная жительница. В районе хутора Первомайский женщина получила перелом запястья после детонации дрона и была госпитализирована.

Удары зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах. Повреждены жилые дома, автомобили, техника, а также здание храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В Грайвороне дроны атаковали семь раз — пострадали частные дома, хозпостройки и транспорт, произошли пожары, которые оперативно потушили.

«В селе Головчино FPV-дрон сдетонировал в воздухе — разбиты стёкла, повреждён кузов автомобиля, перебиты газовая труба и линия электропередачи. В селе Доброивановка в результате атак двух беспилотников пробита крыша, выбиты окна в частном доме, повреждены две машины, одна из которых уничтожена огнём», — рассказал Гладков.

Также зафиксированы повреждения газовых труб, линий электропередачи и административных зданий. В ряде случаев автомобили полностью уничтожены огнём.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона погиб водитель автомобиля. Беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором находился водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

