Поиски двух пропавших на Волге подростков завершили

Спасатели остановили поиски двух школьников, которые в понедельник пытались перейти Волгу и пропали. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ульяновской области.

«Завершены. Без изменений», — сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос о результатах.

Ранее в отряде «Лиза Алерт» уточняли, что с четверга к поискам планировали привлечь подводный квадрокоптер для помощи водолазам. На месте работали спасатели на судах на воздушной подушке и беспилотники.

Сообщение об исчезновении подростков поступило в ночь на понедельник. По факту пропажи Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве.