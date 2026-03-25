На журналиста РЕН ТВ напали во время работы над репортажем

В Подольске во время выполнения служебного задания напали на корреспондента телеканала РЕН ТВ Алексея Полторанина. Журналист пришел проверить законность бизнеса по продаже «красивых» автомобильных номеров, но встреча обернулась побоями. Об этом сообщили в Telegram-канале самого телеканала.
Выяснилось, что Алексей приехал по предварительной договоренности для покупки номера. По словам журналиста, в офисе его попытались вовлечь в сомнительную сделку, попросив подписать документы за других людей. Когда он отказался, сотрудники компании отобрали у него мобильный телефон.
Инцидент произошел после того, как представитель фирмы заметил в руках у корреспондента телефон. Мужчина набросился на журналиста. Полторанин оказался на диване, после чего ему начали наносить удары.
В настоящий момент пострадавший находится в больнице. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы.
