Уфимку, которую нашли в братской могиле в Бангкоке, мог убить её бывший босс

Напомним, что 35-летняя уроженка Уфы, улетевшая на заработки в Таиланд и переставшая выходить на связь, была найдена мёртвой. Её похоронили в братской могиле в Бангкоке. Родные забили тревогу, когда женщина не поздравила их с Новым годом — до этого она всегда выходила на связь. Близкие опасались, что её могли продать в рабство в соседнюю Мьянму. Тело россиянки обнаружили в одном из столичных апартаментов. Останки направили в полицейский госпиталь, а затем — на судебно-медицинскую экспертизу.