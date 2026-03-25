Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине офицер пограничной службы сбежал за границу

На Украине офицер ГПСУ выбросил военную форму и попытался сбежать за границу.

Источник: Аргументы и факты

Офицер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) сбежал за границу во время службы в Закарпатье, сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram.

«Двадцать первого марта на участке отдела пограничной службы “Большой Березный” офицер ГПСУ самовольно покинул место несения службы и скрылся за границу. Речь идет о лейтенанте Николае Грицае», — написал Виталий Глагола.

Перед бегством Николай Грицай выбросил пистолет, два магазина и военную форму. Его задержали в 500 метрах от границы.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина прокатил на капоте сотрудника ТЦК, который попытался заблокировать автомобиль на трассе. Впоследствии водителя задержали и доставили в территориальный центр комплектования.