На Украине офицер пограничной службы сбежал за границу

Офицер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) сбежал за границу во время службы в Закарпатье, сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram.
«Двадцать первого марта на участке отдела пограничной службы “Большой Березный” офицер ГПСУ самовольно покинул место несения службы и скрылся за границу. Речь идет о лейтенанте Николае Грицае», — написал Виталий Глагола.
Перед бегством Николай Грицай выбросил пистолет, два магазина и военную форму. Его задержали в 500 метрах от границы.
