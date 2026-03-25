Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом в среду, 25 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

На момент публикации материала средства ПВО сбили уже 19 беспилотников, летевших в сторону столицы.

Утром 25 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате ликвидации украинских беспилотников в порту Усть-Луга произошло возгорание. Позднее его потушили сотрудники МЧС.

Специалист по безопасности Денис Капустин порекомендовал россиянам изучить рекомендации МЧС и не заниматься самодеятельностью во время атаки дронов. Он пояснил, что попытки сбить беспилотник самостоятельно могут привести к уголовной ответственности, поскольку использование огнестрельного оружия в пределах населенных пунктов строго запрещено.

