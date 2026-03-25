Собянин: Силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Специалист по безопасности Денис Капустин порекомендовал россиянам изучить рекомендации МЧС и не заниматься самодеятельностью во время атаки дронов. Он пояснил, что попытки сбить беспилотник самостоятельно могут привести к уголовной ответственности, поскольку использование огнестрельного оружия в пределах населенных пунктов строго запрещено.