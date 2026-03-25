Пропавшую пять лет назад петербурженку нашли среди мусора в квартире умершей матери

Петербурженку нашли во время затянувшейся на несколько дней расчистки жилья, до потолка забитого мусором. Ее госпитализировали. Соседи рассказали, что до исчезновения она была замкнутой, но опрятной, часто гуляла с кошкой, однако в последние годы ее никто не видел: вероятно, покинуть квартиру из-за гор хлама было уже невозможно.