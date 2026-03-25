Пропавшую пять лет назад петербурженку нашли среди мусора в квартире умершей матери

Пропавшую еще пять лет назад жительницу Санкт-Петербурга нашли в квартире в Красногвардейском районе, где накануне обнаружили тело ее пожилой матери. Об этом в среду, 25 марта, сообщил телеканал 78.ru.
Петербурженку нашли во время затянувшейся на несколько дней расчистки жилья, до потолка забитого мусором. Ее госпитализировали. Соседи рассказали, что до исчезновения она была замкнутой, но опрятной, часто гуляла с кошкой, однако в последние годы ее никто не видел: вероятно, покинуть квартиру из-за гор хлама было уже невозможно.
Ситуация оказалась осложнена тем, что, согласно документам, в этой квартире прописаны еще два человека: 54-летний мужчина и 24-летний парень. Сейчас их местонахождение и судьба остаются неизвестными. Расчистка завалов продолжается уже третьи сутки, но до конца оценить масштаб бедствия в квартире пока не удалось.
— Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил, что обстоятельства нахождения там женщины выясняются, — говорится в материале.
Подмосковную пенсионерку нашли живой после того, как она провела восемь часов в снегу. Еще 22 марта 84-летняя Елизавета Григорьевна ушла из дома и пропала. Несмотря на возраст и проблемы с речью, женщина сумела выжить в экстремальных условиях.