На Украине мужчина бросил в автомобиль ТЦК «коктейль Молотова»

На Украине мужчина угрожал сотрудникам ТЦК топором и бросил в служебный автомобиль «коктейль Молотова», пишет украинское издание «Страна».
По его данным, «группа оповещения» обнаружила двух мужчин на территории гаражного кооператива в Тернополе. Их попросили предъявить документы. Тогда один из мужчин начал угрожать военкомам топором и бросил в сторону автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью. Одну из них он поджег. Впоследствии мужчина закрылся в гараже и вышел оттуда только после переговоров с полицией.
«Установлено, что фигурант — житель Тернополя, 1969 года рождения, находится в розыске ТЦК за нарушение правил военного учета», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что на Украине мужчина прокатил на капоте сотрудника ТЦК, который попытался заблокировать автомобиль на трассе.