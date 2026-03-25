На Украине мужчина бросил в автомобиль ТЦК «коктейль Молотова»

По его данным, «группа оповещения» обнаружила двух мужчин на территории гаражного кооператива в Тернополе. Их попросили предъявить документы. Тогда один из мужчин начал угрожать военкомам топором и бросил в сторону автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью. Одну из них он поджег. Впоследствии мужчина закрылся в гараже и вышел оттуда только после переговоров с полицией.