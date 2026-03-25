На Украине мужчина бросил в автомобиль ТЦК «коктейль Молотова»

В Тернополе мужчина бросил в сторону автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью.

Источник: Аргументы и факты

На Украине мужчина угрожал сотрудникам ТЦК топором и бросил в служебный автомобиль «коктейль Молотова», пишет украинское издание «Страна».

По его данным, «группа оповещения» обнаружила двух мужчин на территории гаражного кооператива в Тернополе. Их попросили предъявить документы. Тогда один из мужчин начал угрожать военкомам топором и бросил в сторону автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью. Одну из них он поджег. Впоследствии мужчина закрылся в гараже и вышел оттуда только после переговоров с полицией.

«Установлено, что фигурант — житель Тернополя, 1969 года рождения, находится в розыске ТЦК за нарушение правил военного учета», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина прокатил на капоте сотрудника ТЦК, который попытался заблокировать автомобиль на трассе.