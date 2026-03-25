Уголовное дело возбудили после избиения журналиста в Подмосковье

Следователь следственного отдела по подмосковному Подольску возбудил уголовное дело по факту избиения корреспондента «Известий» Алексея Полторанина группой мужчин во время выполнения редакционного задания. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.
— Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Планируется проведение допросов и назначение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время участники избиения будут доставлены к следователю, — передает канал ведомства в мессенджере MAX.
Мужчины избили журналиста во время съемки репортажа о нелегальной продаже так называемых красивых автомобильных номеров. После избиения у Полторанина забрали телефон, посадили мужчину в автомобиль и увезли на станцию «Подольская». Там они под давлением потребовали от корреспондента написать заявление об отсутствии претензий и пригрозили отрезать мужчине пальцы, передает телеканал РЕН ТВ.
31 октября 2024 года брачный аферист Роман Павлов набросился на оператора «Известий» Олега Клишина, ударив ногой по камере, которая снимала его. Позднее в отношении мужчины возбудили уголовное дело.