Уголовное дело возбудили после избиения журналиста в Подмосковье

Мужчины избили журналиста во время съемки репортажа о нелегальной продаже так называемых красивых автомобильных номеров. После избиения у Полторанина забрали телефон, посадили мужчину в автомобиль и увезли на станцию «Подольская». Там они под давлением потребовали от корреспондента написать заявление об отсутствии претензий и пригрозили отрезать мужчине пальцы, передает телеканал РЕН ТВ.