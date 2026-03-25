Временные ограничения ввели в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево

В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево ввели ограничения в связи с действием сигнала «Ковер», и в данный момент учреждение обеспечивает прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов, — говорится в сообщении.

Пассажирам посоветовали уточнять информацию о статусе рейса с помощью онлайн-табло, управления бронированием на сайте, мобильного приложения, кол-центра, а также чат-бота в случае его наличия у авиакомпании, передает Telegram-канал аэропорта.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Позднее представители Домодедова заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме после введения временных ограничений на прием и выпуск рейсов.