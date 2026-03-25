Собянин сообщил об уничтожении уже 22 БПЛА, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два летевших на столицу украинских беспилотника. Общее количество уничтоженных коптеров достигло 22. Об этом в среду, 25 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в MAX.
Утром 25 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате ликвидации украинских беспилотников в порту Усть-Луга произошло возгорание. Позднее его потушили сотрудники МЧС.
Специалист по безопасности Денис Капустин порекомендовал россиянам изучить рекомендации МЧС и не заниматься самодеятельностью во время атаки дронов.