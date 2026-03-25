Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом 25 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении Собянина в MAX.

Собянин ранее в этот день сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к столице. До этого он сообщал о ликвидации еще двух дронов, летевших на Москву.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
