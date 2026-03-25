Автомобиль проехал по ноге актрисы Татьяны Васильевой в центре Москвы

7 марта российская актриса Екатерина Ведунова, известная по ролям в сериалах «Склифосовский», «СашаТаня» и «Универ», погибла вместе с 15-летней дочерью в аварии в Зубово-Полянском районе Мордовии. Согласно информации Госавтоинспекции, 77-летний водитель автомобиля Renault Fluence, двигавшийся в сторону Москвы, не справился с управлением. В результате транспортное средство вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с микроавтобусом «Луидор», ехавшим навстречу.