Автомобиль проехал по ноге актрисы Татьяны Васильевой в центре Москвы

В районе Таганки в центре Москвы водитель автомобиля не заметил народную артистку России Татьяну Васильеву, проехал ей по ноге и скрылся. В травмпункте актрисе диагностировали растяжение связок и наложили гипс. Об этом в среду, 25 марта, сообщил телеканал «Москва 24».
— По словам близких, она переходила дорогу в районе Таганки — в том месте шли ремонтные работы. Татьяна Григорьевна проходит обследование, но спектакли отменять не планирует, — передает Telegram-канал.
7 марта российская актриса Екатерина Ведунова, известная по ролям в сериалах «Склифосовский», «СашаТаня» и «Универ», погибла вместе с 15-летней дочерью в аварии в Зубово-Полянском районе Мордовии. Согласно информации Госавтоинспекции, 77-летний водитель автомобиля Renault Fluence, двигавшийся в сторону Москвы, не справился с управлением. В результате транспортное средство вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с микроавтобусом «Луидор», ехавшим навстречу.
14 октября 2025 года СМИ сообщили, что американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в аварию, врезавшись в дерево на автомобиле в Нью-Йорке. Позднее артист уточнил, что причиной ДТП с его участием стал мусоровоз, который внезаано подрезал его машину.