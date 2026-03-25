Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в среду, 25 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбиты еще два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
Так, число сбитых беспилотников за 25 марта достигло 24.
Ночью 25 марта отечественные системы ПВО уничтожили 389 дронов ВСУ над территорией Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской областями, а также над другими российскими регионами.
В тот же день член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российским бойцам нужно уничтожить заводы и предприятия, которые расположены на территории стран — членов Евросоюза и производят беспилотники, а также другую технику для украинских войск. Парламентарий пояснил, что разгромление таких объектов может облегчить наступление российских войск.