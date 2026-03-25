В Петербурге главу бывшей дочерней фирмы Физтеха заподозрили в хищении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест гендиректора фирмы «Мегаимпульс», ранее на 100% принадлежавшей Физико-техническому институту (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН, по подозрению в хищении вместе с соучастниками 46 млн рублей по фиктивным договорам поставки комплектующих к приборам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Люблинского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд следствию в страже отказал и избрал Люблинскому домашний арест. Срок меры — 18 мая», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с июля 2015 по январь 2019 года Люблинский и неустановленные лица из числа работников и руководителей ООО «Мегаимпульс» и ООО «НПФ “Квант” (эта компания, полагают правоохранители, была подконтрольна преступной группе) убедили руководство ФТИ — на тот момент единственного учредителя “Мегаимпульса” — в необходимости закупки у “Кванта” комплектующих изделий для приборов, изготавливаемых “Мегаимпульсом”. Фактически в этих изделиях не было необходимости, но в итоге по фиктивным договорам “Кванту” были перечислены 46 210 000 рублей со счета “Мегаимпульса”.
Сейчас Люблинский не только возглавляет указанную компанию, но и владеет 75% ее уставного капитала. Также он является гендиректором ООО «Промхит». Фигуранта задержали 24 марта, обвинение ему пока не предъявлено.
Сам Люблинский просил в суде о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Суд, отказывая следователю в назначении стражи, счел необоснованными доводы о том, что подозреваемый может оказать давление на участников дела и продолжить преступную деятельность. Люблинский не был судим, зарегистрирован и живет в Петербурге, имеет статус ветерана ФТИ им. Иоффе. Кроме того, суд учел возраст, состояние здоровья фигуранта и его семейное положение.