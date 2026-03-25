В Краснодарском крае в могилу двухлетней девочки захоронили чужого мужчину

В станице Каневской Краснодарского края родственники обнаружили, что на месте захоронения двухлетней девочки, умершей 60 лет назад, появилась новая могила. В нее был захоронен прах неизвестного мужчины. Об этом стало известно в понедельник, 23 марта.
Местная жительница рассказала, что много лет ухаживала за могилой своей родственницы, скончавшейся от лейкемии. Однако в очередной приход она не обнаружила металлическую ограду — на ее месте оказался свежий холм земли, венки и крест с чужой фамилией.
— Я нашла родственников похороненного здесь мужчины, но они не признают того факта, что здесь была другая могилка. Говорят, там ничего не было. Но у меня сохранились фотографии, доказывающие обратное. Также это могут доказать другие люди, — рассказала женщина в беседе с kp.ru.
Судя по сохранившимся снимкам, на этом месте действительно располагалась ухоженная могила. Родственники девочки обратились в правоохранительные органы. Прокуратура Каневского района организовала проверку.
