Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае в могилу двухлетней девочки захоронили чужого мужчину

В станице Каневской Краснодарского края родственники обнаружили, что на месте захоронения двухлетней девочки, умершей 60 лет назад, появилась новая могила. В нее был захоронен прах неизвестного мужчины. Об этом стало известно в понедельник, 23 марта.

Местная жительница рассказала, что много лет ухаживала за могилой своей родственницы, скончавшейся от лейкемии. Однако в очередной приход она не обнаружила металлическую ограду — на ее месте оказался свежий холм земли, венки и крест с чужой фамилией.

— Я нашла родственников похороненного здесь мужчины, но они не признают того факта, что здесь была другая могилка. Говорят, там ничего не было. Но у меня сохранились фотографии, доказывающие обратное. Также это могут доказать другие люди, — рассказала женщина в беседе с kp.ru.

Судя по сохранившимся снимкам, на этом месте действительно располагалась ухоженная могила. Родственники девочки обратились в правоохранительные органы. Прокуратура Каневского района организовала проверку.

