Собянин сообщил об уничтожении уже 27 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 25 марта, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще три беспилотника (БПЛА).

— Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

Так, число сбитых беспилотников за 25 марта достигло 27.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами жилой дом в Алешках Херсонской области, два человека погибли.

25 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами страны.

При этом глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников над Ленинградской областью в ходе отражения ночной атаки.

