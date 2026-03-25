«Новости Live»: в Одессе из автомата обстреляли полицейских

По информации издания, два правоохранителя получили ранения.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Одессе на юге Украины, ранены как минимум двое правоохранителей. Об этом сообщило издание «Новости Live», уточнив, что стрельба велась из автомата.

В свою очередь издание «Страна» пишет, что огонь вели из окна автомобиля. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, «связанных с оружием», и их будет становиться больше.