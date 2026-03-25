Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Напавший с ножом на девушку на севере Москвы погиб в ДТП

На 79-м километре трассы А-108 произошло смертельное ДТП с участием мужчины, который жестоко изрезал свою возлюбленную.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, изрезавший свою девушку в столичной квартире, погиб в автокатастрофе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в провоохранительных органах.

Согласно информации, предоставленной ГУ МВД по Московской области, авария произошла на 79-м километре трассы А-108. Предварительно установлено, что водитель Haval выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, в результате чего его машина загорелась, а сам он погиб на месте.

Незадолго до этого 25 марта в квартире на Ходынском бульваре была найдена женщина с колото-резаными ранами. Предварительно установлено, что нападение совершил ее бывший сожитель. Пострадавшая была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным «Комсомольской правды — Якутия», в результате ДТП на федеральной трассе «Лена» погибла женщина, пять человек пострадали.