Дмитриев раскритиковал подход NYT к освещению мирных инициатив

Дмитриев выступил с критикой в адрес издания The New York Times за подход к освещению мирных инициатив по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес американского издания The New York Times за подход к освещению мирных инициатив по Украине. Он выразил недовольство тем, как меняется риторика публикаций.

По его мнению, газета демонстрирует непоследовательность в оценках, одновременно приписывая ему противоположные роли — от значимого участника процессов до фигуры, не имеющей веса. Дмитриев охарактеризовал такую позицию как попытку манипулировать восприятием, которая, по его словам, выглядит неубедительно.

Также он с иронией отметил, что изданию стоило бы придерживаться более сбалансированного подхода, чтобы сохранить доверие аудитории и выглядеть более последовательным в своих оценках.

Ранее Дмитриев заявил, что западные средства массовой информации скрывают негативные новости о ситуации с энергоресурсами.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
