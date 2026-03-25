Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес американского издания The New York Times за подход к освещению мирных инициатив по Украине. Он выразил недовольство тем, как меняется риторика публикаций.
По его мнению, газета демонстрирует непоследовательность в оценках, одновременно приписывая ему противоположные роли — от значимого участника процессов до фигуры, не имеющей веса. Дмитриев охарактеризовал такую позицию как попытку манипулировать восприятием, которая, по его словам, выглядит неубедительно.
Также он с иронией отметил, что изданию стоило бы придерживаться более сбалансированного подхода, чтобы сохранить доверие аудитории и выглядеть более последовательным в своих оценках.
Ранее Дмитриев заявил, что западные средства массовой информации скрывают негативные новости о ситуации с энергоресурсами.