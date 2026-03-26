В Подмосковье из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Система ПВО сбила еще один беспилотник на подлете к Москве. Обломки летательного аппарата упали на частный дом в районе села Кленово, в результате чего пострадал человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Источник: РИА "Новости"

«Сбит еще один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», — написал мэр.

По его словам, городские экстренные службы уже на месте и оказывают пострадавшему необходимую помощь.

