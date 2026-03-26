Собянин: Пострадавшему при атаке БПЛА оказывают всю необходимую помощь

В районе села Кленово после падения обломков сбитого беспилотника (БПЛА) произошло возгорание в частном доме. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбит еще один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

25 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 25 марта сообщила, что жертвами украинской армии за прошедшую неделю стали 133 человека, в их числе — 10 детей.

