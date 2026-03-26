Человек пострадал в районе села Кленово в Москве после падения обломков БПЛА ВСУ

При падении обломков сбитого вражеского беспилотника в районе села Кленово загорелся частный дом. Один человек пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь», — написал мэр в своём телеграм-канале.

Ранее в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли два человека, ещё один получил тяжёлые ранения. В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений 18-летний юноша скончался на месте. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина. Водитель машины получил множественные осколочные ранения — спины, грудной клетки, головы и конечностей. Его доставили в районную больницу.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
