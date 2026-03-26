Бастрыкин потребовал доклад из-за проживания людей в аварийном доме на Камчатке

Как сообщили в управлении СК по региону, расселение дома запланировано лишь на 2028−2029 годы.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту проживания граждан в Петропавловске-Камчатском в аварийном доме, сообщили ТАСС в управлении СК России по региону.

В соцсетях опубликован материал, согласно которому жители дома на улице Труда в Петропавловске-Камчатском, признанного аварийным в 2020 году, годами живут в опасных условиях. Потолки в квартирах могут обрушиться из-за протечек крыши, подъезды затоплены талыми водами. Расселение дома запланировано лишь на 2028−2029 годы. Местные власти предлагают гражданам временное жилье, однако оно не отвечает условиям нормального проживания. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принятых для восстановления прав граждан», — рассказали в ведомстве.

