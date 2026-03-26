Взрывы гремят в Выборге вторую ночь подряд, ВСУ снова атакуют Ленобласть

По данным телеграм-канала, взрывы начали раздаваться над Выборгом в районе половины второго ночи, всего было слышно уже 10−12 громких хлопков. Предварительно, сбито несколько вражеских дронов, отражение атаки продолжается. Официальной информации о последствиях пока не было, пожаров или разрушений на земле очевидцы не наблюдают.
Ранее при падении обломков сбитого вражеского беспилотника в районе села Кленово загорелся частный дом. Один человек пострадал. На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
