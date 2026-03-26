Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Тульской области

В Тульской области силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были ликвидированы средствами ПВО, задействованными Министерством обороны России, что позволило предотвратить возможные последствия на территории региона.

Также он уточнил, что по предварительным данным пострадавших нет, а информация о возможных разрушениях и ущербе в настоящее время уточняется.

Ранее в результате целенаправленных атак украинских беспилотников в Белгородской области погибли два человека, ещё один получил ранения.