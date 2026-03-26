В Одессе мужчина расстрелял полицейских во время проверки документов

Ранее в украинском Тернополе полицейские задержали мужчину, угрожавшего группе оповещения территориального центра комплектования коктейлями Молотова и топором. Во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие ТЦК совместно с полицейским обнаружили двух мужчин на территории гаражного кооператива. На требование предъявить документы один из них отреагировал агрессивно: угрожал топором и бросил в сторону служебного автомобиля ТЦК две бутылки с неизвестной смесью, одну из которых поджёг.