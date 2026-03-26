В Балтийском море пытаются спасти 10-метрового кита, запутавшегося в сетях

В Любекской бухте на севере Германии развернулась настоящая спасательная операция. Горбатый кит длиной около 10 метров запутался в рыболовных сетях и застрял на песчаной отмели. По словам учёных, животное могло сбиться с маршрута во время миграции. Даже ночной прилив не помог ему уплыть. Об этом сообщает The Guardian.