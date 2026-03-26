Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) был ликвидирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
25 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами страны.
В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате ликвидации украинских беспилотников в порту Усть-Луга произошло возгорание. Позднее его потушили сотрудники МЧС.