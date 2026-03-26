Митволь будет обжаловать задолженность по исполнительным листам ФССП

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который отбыл наказание за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, планирует обжаловать задолженность в размере 900 млн рублей по исполнительным производствам Федеральной службы судебных приставов. Об этом он сам сообщил ТАСС.
В рамках уголовного дела ранее были частично удовлетворены гражданские иски о солидарном взыскании с экс-председателя совета директоров «Красноярск ТИСИЗ» Митволя и экс-гендиректора этой же компании Владимира Жаркова (осужден на 2 года 3 месяца по данном делу) 741 млн рублей в пользу «Росжелдора», 211 млн рублей — в пользу КТУ. По информации адвокатов, Митволь частично компенсировал эти средства. По данным ФССП, размер оставшегося долга по двум исполнительным производствам составляет 731 млн и 208,5 млн руб.
«Получается, что мне удалось похитить деньги, выплаченные ТИСИЗ в бюджет и зарплаты. Теперь я их должен отдавать. Буду добиваться справедливого решения [в судебном порядке]», — сообщил он. По информации Митволя, в размер ущерба были включены выплаченные «Красноярск ТИСИЗ» налоги и зарплаты сотрудникам. Он также сообщил, что будет пытаться гасить имеющуюся задолженность.
Митволь, возглавивший совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В настоящее время в городе ведется строительство метротрамвая. В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК «Моспроект-3» о том, что группа компаний станет новым генподрядчиком строительства метротрамвая вместо компании «Красноярск ТИСИЗ».