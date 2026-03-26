В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Тем временем, в Ленинградской области вторую ночь подряд работают расчёты противовоздушной обороны. В Выборге слышны взрывы. Всего было слышно уже 10−12 громких хлопков. Предварительно, сбито несколько вражеских дронов, отражение атаки продолжается. Официальной информации о последствиях пока не было, пожаров или разрушений на земле очевидцы не наблюдают.