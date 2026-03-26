Над Ленобластью сбито более 20 БПЛА ВСУ, есть повреждения в промзоне

Над Ленинградской областью сбито свыше 20 беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атаку отражают в Киришском районе, зафиксированы повреждения в промзоне.

Источник: Life.ru

«Уничтожено над Ленобластью более 20 БПЛА. Отражение атаки ведётся над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своём канале в Мах.

В Ленинградской области вторую ночь подряд работают расчёты противовоздушной обороны. Взрывы начали раздаваться над Выборгом в районе половины второго ночи, всего было слышно 10−12 громких хлопков.

