Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара пострадала женщина. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара пострадала женщина. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. В больнице пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки также был поврежден автомобиль.

22 марта стало известно, что Росгвардия ликвидировала дрон, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга 25 марта сообщила, что жертвами украинской армии за прошедшую неделю стали 133 человека, в их числе — 10 детей.

