Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: Над Ленинградской областью сбито более 20 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 украинских беспилотников (БПЛА) в небе над Ленинградской областью. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, отражение атаки ведется над Киришским районом. В результате падения обломков повреждены объекты промышленной зоны. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона в мессенджере MAX.

25 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами страны.

При этом глава Ленинградской области сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников над Ленинградской областью в ходе отражения ночной атаки.

