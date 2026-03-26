Дрозденко: Над Ленинградской областью сбито более 20 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 украинских беспилотников (БПЛА) в небе над Ленинградской областью. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, отражение атаки ведется над Киришским районом. В результате падения обломков повреждены объекты промышленной зоны. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона в мессенджере MAX.
25 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских БПЛА над регионами страны.
При этом глава Ленинградской области сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников над Ленинградской областью в ходе отражения ночной атаки.