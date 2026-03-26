Собянин сообщил о ликвидации уже 32 беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 марта, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице ликвидированы еще три беспилотника (БПЛА).
— Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО ликвидировали более 20 украинских дронов над Киришским районом.
25 марта член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российским бойцам нужно уничтожить заводы и предприятия, которые расположены на территории стран — членов Евросоюза и производят беспилотники, а также другую технику для украинских войск. Парламентарий пояснил, что разгромление таких объектов может облегчить наступление российских войск.