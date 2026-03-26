Собянин сообщил о ликвидации уже 32 беспилотников, летевших на Москву

25 марта член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российским бойцам нужно уничтожить заводы и предприятия, которые расположены на территории стран — членов Евросоюза и производят беспилотники, а также другую технику для украинских войск. Парламентарий пояснил, что разгромление таких объектов может облегчить наступление российских войск.