Во Вьетнаме на берег выбросило четырёхметрового сельдяного короля

В провинции Ламдонг во Вьетнаме на берегу моря обнаружили четырёхметрового сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, которую в народе считают предвестником катаклизмов. Об этом сообщает издание Vietnam.vn.

Источник: Life.ru

22 марта огромную серебристую рыбу с красным плавником прибило к берегу в прибрежном районе Динь-тхай-тхим. Находка привлекла большое количество окрестных жителей и туристов.

Сельдяные короли обитают на большой глубине, поэтому их крайне редко видят вблизи суши. У этой рыбы змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров, а по неподтверждённым данным — до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине свыше 900 метров.

Ранее на севере болгарского побережья Чёрного моря зафиксировали тревожную экологическую ситуацию — на пляжах обнаружены сотни погибших птиц и дельфинов. Масштабная гибель буревестников произошла впервые за последние два десятилетия. При этом и птицы, и морские млекопитающие относятся к строго охраняемым видам. Специалисты проводят проверку.

