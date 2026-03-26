Миллиардер Гридин заочно арестован по делу об аварии в шахте «Листвяжная»

Бывшему владельцу шахты «Листвяжная» Владимиру Гридину предъявили заочное обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.
Гридин скрывается от следствия в Монако после аварии на шахте в 2021 году. Тогда погиб 51 человек. По данным правоохранителей, бывший владелец шахты объявлен в международный розыск. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
«Избрать в отношении Владимира Гридина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции», — следует из документа.
