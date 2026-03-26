В Приморье задержали вымогателей денег у жён и матерей погибших бойцов СВО

Ранее в Приморье задержали другую преступную группу, занимавшуюся вымогательствами и насильственными преступлениями. По данным следствия, банда действовала несколько лет и требовала деньги у местных жителей, в том числе у участников СВО. В её состав входили более десяти человек, а сами преступления носили системный характер. Правоохранители зафиксировали десятки эпизодов, включая грабежи и похищения. Все фигуранты были арестованы, расследование по делу продолжается.