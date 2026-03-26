Собянин сообщил об отражении атаки уже 34 направлявшихся к Москве БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

25 марта силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников украинской армии в Кронштадте, о чем сообщил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

В этот же день стало известно, что один человек скончался в результате ударов, которые Вооруженные силы Украины 24 марта нанесли по Хомутовскому району Курской области.

